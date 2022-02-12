تشيلسي بطلا للعالم لأول مرة في تاريخه

2022/02/12 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز نادي تشيلسي الإنكليزي، كأس العالم للأندية، الجارية في الإمارات، بعد فوزه، السبت، على نادي بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف.

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