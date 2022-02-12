العمل تحدّد شرطاً لشمول أعداد إضافية بالإعانة الاجتماعية

2022/02/12 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أن زيادة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية لعام 2022 هي التي تحدد مدى إمكانية شمول أعداد إضافية من الأسر المستحقة بالإعانة الاجتماعية.وقال مدير إعلام وزارة العمل، نجم العقابي، للوكالة الرسمية، إن “الوزارة أعدت في عام 2021 موازنة جيدة، وتم التصويت عليها من قبل الحكومة، …

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