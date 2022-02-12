إنتل تدخل رسمياً مجال تعدين العملات المشفرة

2022/02/12 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أطلقت شركة إنتل شريحة جديدة لتطبيقات البلوك تشين مثل تعدين بيتكوين وسك NFT للاستفادة من الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة.ويتم شحن شريحة ASIC في وقت لاحق من هذا العام.ومن بين العملاء الأوائل شركة بلوك، التي يقودها جاك دورسي والتي غيرت اسمها مؤخرًا من سكوير لتسليط الضوء على تركيزها المتزايد على البلوك تشين.[…]

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