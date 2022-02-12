في بغداد.. فتاة تقتل والدتها بإطلاق نار

2022/02/12 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام فتاة بقتل والدتها بإطلاق نار في الغزالية غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة اقدمت على قتل والدتها باسلوب اطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس تم اصابتها في منطقة البطن فارقت الحياة على اثرها".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض على الفتاة واعترفت صراحة بقتل والدتها ضمن منطقة الغزالية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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