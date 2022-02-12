أمريكا تدفع اوروبا وروسيا نحو حافة الهاوية - فؤاد الصلاحي

2022/02/12 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي أوكرانيا وجميع الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي لاتزال تعاني من مشكلة البناء الحداثي للدولة وتعزيز مؤسساتها والتدرب على المسار الديمقراطي وقبول اللعبة الانتخابية ، ثم انها تعاني من صدمة الانهيار للاتحاد السابق ومواجهة البناء السياسي وفق متطلبات كثيرة ومنافسة حادة ووسط متغيرات عولمية غير مسبوقة من بينها التنافس السياسي والاقتصادي بل والصدام أحيانا ناهيك عن مشكلات الحدود مع الدولة الأكبر روسي ......





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