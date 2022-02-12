إحفيظ ومملكة الاساطير والخوف/ الجزء الاول - سعد محمد موسى

2022/02/12 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى إحفيظ ومملكة الاساطير والخوفالجزء الاولكان المشحوف يشق عباب هور (أم النعاج) في (مملكة ميسان) وهو يقلُّ أحفاد (أنكي) إله الماء لدى السومريين حاملاً الأب الذي كان منهمكاً بدفع مجدافيّ القارب، بينما الأم كانت غارقة في صلواتها وتسبيحاتها متربعة وسط القارب أما الأبن (مشعل) ذو الثماني أعوام، كان يرسم مبتهجاً فوق سطح الماء الناعس بأنامله الصغيرة أكواخ القصب، والقمر، والجواميس، والأسماك وكل ما ......





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