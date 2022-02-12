2022/02/12 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- تدريس الجنس:أضربَ طلبة الثانويات عن الدخول الى الصفوف يوم الخميس الماضي لمدة ساعتين وتجمعوا في قاعات ثانوياتهم للمطالبة بوضع درس للتربية الجنسية ضمن جدول المواد التي يدرسونها.



جاء توقيت الإحتجاج في الإسبوع السادس من السنة الذي تقيم فيه منظمة (الجنس والمجتمع) بحملة اعلامية سنوية للتعريف بأهمية وعي التلاميذ وسبل الحماية الصحية.



طلبة الثانويات الذين حصلوا على معلومات حول الموضوع في المرحلة الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+90 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+90 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).