2022/02/12 | 23:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب نشطاء أجانب عبر “تويتر” عن امتعاضهم لمحاولة غواصة أمريكية التسلل في المياه الروسية بالمحيط الهادىء خلال مناورات روسية هناك، في ظل التوتر غير المسبوق بين موسكو وواشنطن.وقال خبير الشؤون الأمنية والعسكرية الدولية مارك سلبودا عبر “تويتر”: “غواصة أمريكية غزت المياه الروسية في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية”.وتفاعل النشطاء مع التغريدة […]

ظهرت المقالة نشطاء أجانب يعلقون على طرد روسيا غواصة أمريكية من مياهها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشطاء أجانب يعلقون على طرد روسيا غواصة أمريكية من مياهها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشطاء أجانب يعلقون على طرد روسيا غواصة أمريكية من مياهها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).