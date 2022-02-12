2022/02/12 | 23:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fad9I16G6Aw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. مدينة العلم والعلماء.مدينة الثقافة والأدب - رحال الموسم الثالث - الحلقة ٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. مدينة العلم والعلماء.مدينة الثقافة والأدب - رحال الموسم الثالث - الحلقة ٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).