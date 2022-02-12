واشنطن: لا تغيير جوهريا في الموقف الأمريكي بعد مكالمة بايدن وبوتين

2022/02/12 | 23:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اليوم، لم تحدث تغييرا جوهريا في موقف واشنطن تجاه الأزمة الأوكرانية.وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح للصحفيين إن المشاورات كانت “مهنية ومعمقة واستمرت أكثر من ساعة بقليل”.وأضاف أن هذه المشاورات لم تسفر […]

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