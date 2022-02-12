2022/02/12 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

نشر نشطاء سوريون مساء يوم السبت مقاطع فيديو على "فيسبوك" للحظة وصول الطفل المحرر فواز قطيفان واستقبال أهله له.وفي وقت سابق، نشرت وزارة الداخلية السورية مساء السبت صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان واستقباله من قبل أهله) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان واستقباله من قبل أهله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).