فتاة تطلق النار على والدتها وتقتلها في العاصمة بغداد

2022/02/12 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام فتاة بقتل والدتها بإطلاق نار عليها في الغزالية غربي بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "فتاة اقدمت على قتل والدتها باسلوب اطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس تم اصابتها في منطقة البطن فارقت الحياة على اثرها".وأضاف المصدر أنه "تم القبض على الفتاة واعترفت صراحة بقتل والدتها ضمن منطقة الغزالية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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