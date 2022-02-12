هنغاريا تحذر من موجة لاجئين في حال “غزو” روسيا لأوكرانيا

2022/02/12 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يؤدي إلى فرار مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين عبر الحدود إلى بلاده.ودعا أوربان في خطابه السنوي لهذا العام إلى حل سلمي للتوتر المتصاعد في أوروبا الناجم عن مخاوف الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال أوربان وهو معارض قوي لأي نوع من أنواع […]

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