2022/02/12 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بطلا لكأس العالم للأندية بعد فوزه على نظيره بالميراس البرازيلي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”محمد بن زايد“، مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

تشيلسي كان قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف في نصف النهائي، بينما بالميراس فاز على الأهلي المصري بثنائية نظيفة.

وتمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من تسجيل الهدف الأول لصالح كتيبة توماس توخيل، وذلك في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

دف البلجيكي جاء بعد تمريرة عرضية من كالوم هودسون أودوي، حيث وصلت الكرة إلى لوكاكو الذي سددها برأسه بطريقة قوية في شباك الخصم.

وحصل بالميراس على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد وجود لمسة يد على تياغو سيلفا لاعب تشيلسي، حيث لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، الذي أقر بوجود ركلة جزاء.

وتمكن رافائيل فيغا من تسديد ركلة الجزاء بنجاح لصالح بالميراس، لتصبح النتيجة 1-1.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 115، الشوط الإضافي الثاني، لوجود لمسة يد على أحد لاعبي بالميراس.

وتمكن كاي هافيرتز من تنفيذ ركلة جزاء تشيلسي بنجاح، حيث أصبحت النتيجة 2-1 لصالح البلوز.

يذكر أن النادي الأهلي المصري كان قد حقق الميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي، برباعية نظيفة.

وكان تشيلسي قد شارك في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1.

المصدر: إرم نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يُتوج بطلاً لكأس العالم للأندية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يُتوج بطلاً لكأس العالم للأندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).