2022/02/12 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، بوفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم قداسة مارادي الثاني.وقال صالح في برقية التعزية تلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "إلى نيافة الأسقف مار شمعون دانيال، راعي أبرشية الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والشرق الأوسط المحترم، تلقينا بأسف نبأ وفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم قداسة مارادي الثاني".وأضاف: انه "في هذه المناسبة المؤلمة نتقدم إليكم ولجميع الأخوة في الكنيسة الشرقية القديمة بأحر التعازي، ونتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يعزي بوفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يعزي بوفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).