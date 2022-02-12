الإمارات تقيل مدربها لكرة القدم قبل مباراتين حاسمتين مع العراق وكوريا

2022/02/12 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، السبت، إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول للعبة وجهازه المساعد.

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