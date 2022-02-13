التخطيط تحدد موجبات التسجيل وحق التصرف ببراءات الاختراع

2022/02/13 | 00:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التخطيط، اليوم السبت، موجبات تسجيل براءات الاختراع وحق التصرف بها، فيما قدرت أعدادها سنويا.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية، إن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، هو المعني بتسجيل براءات الاختراع في العراق سواء كان المخترعون عراقيين أو اجانب”.وأضاف، أن “الجهاز المركزي يستقبل سنوياً عشرات البراءات، …

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