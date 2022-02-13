قائد القوات البرية يتفقد قاطع فرقة المشاة الخامسة في الانبار

2022/02/13 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/تفقد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي، اليوم الجمعة ، قاطع فرقة المشاة الخامسة، وكان في استقباله قائـــد الفرقة وعدد من آمري التشكيلات والوحدات في الفرقة .وبحسب بيان لوزارة الدفاع, قام المحمدي بجولة ميدانية شملت مقر الفرقة واللواء العشرين في الفرقة الخامسة ضمن قضاء الرطبة؛ للوقوف على الاستعداد القتالي وجاهزية القطعات والاطلاع على آلية توزيعها ضمن قاطع المسؤولية، كما أبدى جملة من التوجيهات بصدد الاهتمام بتحصين المواضع الدفاعية والنقاط وسد الثغرات بشكل محكم وإنشاء خنادق شقية تربط بينها وتوفير الأبراج الكونكريتية والكاميرات الحرارية لمراقبة تحركات العدو، كما التقى بعدد من المقاتلين وأثنى على جهودهم المبذولة من خلال أدائهم للواجبات على أتم وجه".و أوصى قائد القوات البرية أبناءه المقاتلين بتوخي الحيطة والحذر وارتداء جميع التجهيزات العسكرية والالتزام بالواجبات والتعامل الجيد مع المواطنين؛ للحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت ضمن قاطع المسؤولية، وأن يبقوا دائماً شوكة في عيون الإرهاب.وفي ختام جولته، تمنى الموفقية والسلامة للجميع، كما وأوصى الآمرين بضرورة إجراء الزيارة الميدانية المستمرة للمقاتلين؛ للتعرف على احتياجاتهم ورفع الروح المعنوية لديهم./انتهى2

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