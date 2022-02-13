القبض على مهربين بحوزتهما كمية من المخدرات جنوبي البصرة

2022/02/13 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوة امنية مشتركة القبض على اثنين من المهربين مع زورق وبحوزتهما كمية من المخدرات،جنوبي البصرة.وذكرت قيادة حرس الحدود في بيان:" تمت عملية القاء القبض على وفق معلومات استخباريةدقيقة ، وتم ضبط كمية من المخدرات نوع كرستال مع ادوات للتعاطي بحوزتهما "./ انتهى

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