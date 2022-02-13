السلطات السورية تعلن

2022/02/13 | 00:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، السبت، "تحرير" الطفل فواز القطيفان، بعد نحو 3 أشهر على اختطافه في محافظة درعا (جنوب غرب البلاد).

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