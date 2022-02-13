البيت الوطني ينهي ملف انتخابات بابل (صور)

2022/02/13 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت ممثلية حزب البيت الوطني في محافظة بابل، انتخاب إدارتها الجديدة، بحضور الأمين العام للحزب، حسين الغرابي.

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وذكر بيان صدر عن الممثلية تلقى "ناس" نسخة منه (12 شباط 2022)، أنه" بحضور الأمين العام لحزب البيت الوطني، وأعضاء أمانة الحزب العامة وبإشراف اعضاء لجنة الإشراف على انتخابات ممثليات الحزب، أجريت الجمعة 12.02.2022 في مدينة بابل انتخابات ممثلية الحزب".

وأضاف البيان، "حضر الانتخابات أعضاء حزب البيت الوطني في محافظة بابل وباجواء ديمقراطية، تم إنتخاب هيئة إدارية لممثلية البيت الوطني في المحافظة".

وجاء ذلك بعد إجراء انتخابات ممثلية الحزب في محافظة النجف، يوم أمس.

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