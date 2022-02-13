تظاهرات في بريطانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

2022/02/13 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك المئات في تظاهرات نظمت في العاصمة

البريطانية لندن ومدن أخرى في المملكة

المتحدة احتجاجا على غلاء المعيشة.

وسار المتظاهرون في لندن حاملين لافتة

سوداء تدعو إلى "خفض فاتورة الطاقة"،

فيما دعت لافتة أ

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