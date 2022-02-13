بعد هجمات الحوثي.. مقاتلات أمريكية تصل إلى الإمارات

2022/02/13 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز

"إف-22" إلى الإمارات يوم السبت، ضمن رد

دفاعي أمريكي على الهجمات الصاروخية

الأخيرة التي شنها الحوثيون في اليمن

واستهدفت الإمارات.

ووصلت المقاتلات "إف-22 رابتور" إلى

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