2022/02/13 | 00:18 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال المسؤولون إن الموظفين خطفوا في محافظة أبين جنوبا في وقت متأخر من يوم الجمعة، ونقلوا إلى مكان مجهول.
وأضافوا أن بينهم أربعة يمنيين وأجنبيا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف 5 موظفين أمميين في اليمن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأضافوا أن بينهم أربعة يمنيين وأجنبيا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف 5 موظفين أمميين في اليمن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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