اختطاف 5 موظفين أمميين في اليمن

2022/02/13 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المسؤولون إن الموظفين خطفوا في محافظة أبين جنوبا في وقت متأخر من يوم الجمعة، ونقلوا إلى مكان مجهول.وأضافوا أن بينهم أربعة يمنيين وأجنبيا.

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