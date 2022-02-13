2022/02/13 | 00:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fuH04va4HCg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سمير عبيد: هناك مخطط لتكون المدن الشيعية مكب للمخدرات والازمات الامنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سمير عبيد: هناك مخطط لتكون المدن الشيعية مكب للمخدرات والازمات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).