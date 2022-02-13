برهم صالح يقدّم تعزية بوفاة البطريرك

2022/02/13 | 00:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، تعزية بوفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم "مارادي الثاني".

وجاء في برقية التعزية التي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منها: "إلى نيافة الأسقف مار شمعون دانيال، راعي أبرشية الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والشرق الأوسط المحترم، تلقينا بأسف نبأ وفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم قداسة مارادي الثاني".

وأضاف أنه "في هذه المناسبة المؤلمة نتقدم إليكم ولجميع الأخوة في الكنيسة الشرقية القديمة بأحر التعازي، ونتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

وأعلن المجمع السنهادوسي للكنيسة الشرقية القديمة، في وقت سابق، وفاة البطريرك مار أدى الثاني جاثليق، بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم.

وذكر المجمع، في بيان، أنّ "قداسة البطريرك مار أدى الثاني جاثليق بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم، توفي عن عمر ناهز الرابعة والسبعين إثر مرض ألمّ بقداسته منذ فترة، بعد أن كان قد أعتلى الكرسي البطريركي للكنيسة لمدة خمسين عامًا".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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