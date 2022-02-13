الكاظمي ينعى رئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم

2022/02/13 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، البطريرك مار أدي الثاني رئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم.وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "فارقنا راحلاً إلى عالم الرحمة البطريرك مار أدي الثاني رئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم". وتابع: "وبانتقاله إلى جوار الباري نكون قد خسرنا صوتاً للمحبة وراعياً للسلام والتآخي"، مضيفا: "لقلوب أهله ومحبيه خالص العزاء، والمواساة لمسيحيي الرافدين وسائر أبناء شعبنا".

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