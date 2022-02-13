ليون يعبر نيس في الدوري الفرنسي

2022/02/13 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز أولمبيك ليون على ضيفه نيس (2-0) مساء السبت في المرحلة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.تقدم موسى ديمبيلي بهدف لليون من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف كارل توكو ايكامبي الهدف الثاني في الدقيقة (55).الفوز رفع رصيد ليون إلى 37 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد نيس عند 42 نقطة في المركز الثالث.

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