2022/02/13 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي اللغة العراقية القديمةمن اللفظ الصوتي للكتابة على الطينكتبت العراقية القديمة على ألواح من الطين الطري بطريقة العلامة المسمارية المنفردة لتكوين كلمة أو تشكيل لفظ من مجموع علامات متعددة، فقد كان للكتابة المسمارية السومرية حوالي 1000 علامة مميزة (أو) حوالي 1500 إذا تم تضمين المتغيرات، انخفض هذا العدد إلى حوالي 600 بحلول القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد وبداية السجلات الأكادية، ليست كل العلام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 29 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 29 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).