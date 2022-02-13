منْ تقبل الطاعة تستحق الضرب - منى حلمي

2022/02/13 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ل الطاعة تستحق الضرب ------------------------------------------------------- اندهشت كثيرا وأنا أتابع الحديث الدائر حاليا ، بين عدة أطراف ، حول اباحة الاسلام ، لضرب المرأة الزوجة ، والذى يهدأ فترة ، ثم يعود ويشتعل مرة أخرى .



وهذه الدهشة بالمناسبة ، تصاحبنى دائما ، عند متابعة الآراء المتعلقة بجميع قضايا المرأة التى تخصها قلبا وقالبا ، منذ أن تولد وحتى تزف الى القبر ، منذ أن تستيق ......





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