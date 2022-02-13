النمل وكأس المساء - سعود سالم

2022/02/13 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم هواجس السيد نون٣١ - البيرة والنمل دفغ الباب ودخل البار الذي يبدو خاليا من الزبائن في هذه الساعة المبكرة من هذا المساء الشتائي الممطر.



أقفل مظلته المبللة ووضعها في السلة المخصصة لذلك وراء الباب.



كانت هناك عدة طاولات مشغولة، في الركن الأقصى من المقهى من قبل مجموعة من الشباب الأغلب أنهم طلبة أو شيء من هذا القبيل، يتحدثون بصوت خافت ويشربون البيرة.



صاحب المقهى كان يمسح الكؤوس بمنش ......





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