بايدن يحذّر بوتين من أن غزو أوكرانيا ستترتب عليه “كلفة باهظة وفورية”

2022/02/13 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة تطالب بالحؤول دون اندلاع حرب ضد أوكرانيا، في كييف 12 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب سيرغي سوبنسكي واشنطن (أ ف ب) – فشلت الجهود الدبلوماسية المبذولة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية في تخفيف التوتر السبت، مع تأكيد البيت الأبيض أن روسيا ستواجه “كلفة باهظة وفورية” إذا غزت أوكرانيا.من جهته، ندد الكرملين […]

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