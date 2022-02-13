"بما في ذلك مصر".. ألمانيا قد تقييد صادرات الأسلحة تبعا لمعايير حقوق الإنسان

2022/02/13 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، السبت، إن "معايير حقوق الإنسان ستكون في صميم صفقات الأسلحة التي تعقدها حكومة بلادها الجديدة على المستوى الدولي"، بما في ذلك مصر، التي تعد مستوردا للأسلحة الألمانية.

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