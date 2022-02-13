مسؤول في الاتحاد يحرم طفلاً موهبًا من تمثيل العراق بالتنس لحساب ابنه

2022/02/13 | 02:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

طالب لاعب تنس بعمر 13 عامًا، رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بـ "رفع الحيف عنه"، بعد حرمانه من تمثيل المنتخب الوطني في البطولة المقامة في سيرلانكا على الرغم من استحقاقه وفق جدول التصنيف الرسمي.

طالب اللاعب برفع الحيف الذي وقع عليه بعد حرمانه من تمثيل المنتخب العراقي في بطولة سيرلانكا

وظهر اللاعب أنس حيدر صباح، من محافظة كربلاء، في مقطع مصور مشيرًا إلى الجهود التي بذلها مع والده منذ ثمان سنوات بهدف تحقيق حلم تمثيل البلاد.

وقال حيدر، إنّه "شارك في شهر كانون الأول/ديسمبر 2021 في بطولة العراق للفئات العمرية وأحرز المركز الخامس مع 3 لاعبين آخرين، مبينًا أنّه أحرز أعلى مرتبة في مركزه بـ 200 نقطة.

وأوضح اللاعب، أنّ "اتحاد التنس اختار أول 3 لاعبين لتمثيل المنتخب العراقي في بطولة سيرلانكا، لكن اثنين منهما اعتذرا عن المشاركة ليكون هو المؤهل وفق نتائج الفئات العمرية".

الطفل الموهوب تفاجأ بترشيح ابن رئيس الوفد المشارك تحسين غفور في البطولة بدلاً عنه، كما أكّد في مقطعه المصور، على الرغم من فارق 30 نقطة بينهما.

وتحدث اللاعب الصغير بحزن كبير عن "ضياع حلمه" في تمثيل المنتخب العراقي وتتويج الجهود الكبيرة التي بذلها مع والده ومدربه، مطالبًا رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بـ "رفع الظلم الذي وقع عليه".

المقطع لقي تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل العراقية، إذ شاركه ناشطون وصحافيون لـ "الإشارة إلى حجم الفساد في البلاد"، والمطالبة بإنصاف اللاعب الصغير.

وشارك العشرات حديث الطفل في صفحة وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال.

من جانبه قال والد اللاعب، إنّ "حق ابنه غُصب بجرة قلم بالواسطة والمحسوبية بعد أنّ قضى نحو ثمان سنوات في التدريب اليومي بجهود ذاتية".

وأوضح صباح، أنّ "نائب رئيس الاتحاد الفرعي قال إنّ اختيار اللاعب الآخر جاء وفق قرعة"، على الرغم من فارق النقاط بين المتبارين في المركز الخامس.

وأضاف، أنّ "ابنه الذي يشق طريقه بإخلاص وشرف ومثابرة ليكون نجمًا في عالم التنس، يحلم برفع علم بلده على صدره في مضامير عالمية ليقول حين يفوز: فاز العراق".

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