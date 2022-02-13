إردوغان قلق وإيران تتربص.. كيف يراقب الشرق الأوسط الأزمة الأوكرانية؟

2022/02/13 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا وتأكيد واشنطن أن غزو روسيا لجارتها قد يحصل "في أي وقت"، تترقب دول الشرق الأوسط ما قد تحمله الأيام المقبلة وينعكس عليها سلبا أو إيجابا، وفق تحليل من صحيفة إسرائيلية.

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