2022/02/13 | 03:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2hOucDdzq1c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التطورات الأمنية الأخيرة في ميسان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التطورات الأمنية الأخيرة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).