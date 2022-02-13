الرئيس التونسي يوقع مرسوما لإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

2022/02/13 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، مرسوما يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

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