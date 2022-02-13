دراسة: تمرينات بسيطة يمكنها تخفيف الدوخة عند الوقوف

2022/02/13 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشعور بالدوخة عند الوقوف هو أمر شائع وينتج عن انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، لكن بحثا جديدا يشير إلى أن تمارين عضلية بسيطة قد تحد من ذلك.

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