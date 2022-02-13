2022/02/13 | 05:55 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشعور بالدوخة عند الوقوف هو أمر شائع وينتج عن انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، لكن بحثا جديدا يشير إلى أن تمارين عضلية بسيطة قد تحد من ذلك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: تمرينات بسيطة يمكنها تخفيف الدوخة عند الوقوف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: تمرينات بسيطة يمكنها تخفيف الدوخة عند الوقوف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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