السعودية.. من هو الطالب المتوفى الذي أشعلت صور تأثر زملائه بالمقبرة مواقع التواصل؟

2022/02/13 | 06:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو مؤثرة لطلاب في مقبرة يقفون عند قبر زميل لهم توفي، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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