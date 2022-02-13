قد يغير ميزان القوى العسكرية.. مخاوف من وجود دائم لروسيا في بيلاروس

2022/02/13 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، من أن التحركات العسكرية في بيلاروس قد تشكل مخاطر كبيرة على أوكرانيا ومنطقة دول البلطيق وبعض دول أوروبا الشرقية.

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