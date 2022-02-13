أردوغان يوضح ما يميز الإمارات من بين دول الخليج قبل زيارتها

2022/02/13 | 07:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الضوء على ما يميز الإمارات في علاقاتها مع تركيا من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبل الزيارة المرتقبة التي أعلن أنها ستكون، الاثنين.

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