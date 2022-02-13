"يا ريت يصنعوا سيارات بالوقود أولا؟".. سعودي يرد على انتقاد إعلان بدء المملكة العمل على تصنيع سيارات كهربائية

2022/02/13 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات محمد الخريف، عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية عن بدء المملكة العربية السعودية العمل على تصنيع سيارات كهربائية تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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