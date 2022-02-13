تظاهرات كندا تستمر في إغلاق حركة المرور مع الولايات المتحدة

2022/02/13 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفت حدة المواجهة على جسر أمباسادور الذي يربط الولايات المتحدة بكندا، حيث أقنعت الشرطة الكندية المتظاهرين بنقل شاحناتهم التي استخدموها لإغلاق المعبر الدولي الهام.

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