القبض على متهم بالسرقة في الديوانية

2022/02/13 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاحد، إلقاء القبض على متهم بسرقة محل لبيع الذهب.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز شعبة البلدة في مكافحة اجرام الديوانية تمكنت بعد جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق من القاء القبض على أحد المتهمين بسرقة محل لبيع الذهب في محافظة النجف الاشرف”.وأضافت ان […]

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