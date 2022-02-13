تعرف على 5 طرق لفقدان الوزن

2022/02/13 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عادة ما تحدث زيادة الوزن بشكل تدريجي مع تناولك المزيد من الطعام وممارسة الرياضة بشكل أقل، لذلك قد يكون الأمر مقلقا حقا عندما يبدو أنك تكتسب وزنا فجأة دون سابق إنذار.وتعود زيادة الوزن حقا إلى السعرات الحرارية الموجودة والسعرات الحرارية الخارجة – الأمر بهذه البساطة.أسرع طريقة لزيادة الوزن هي زيادة كثافة […]

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