تعرف على العلاقة بين قلة النوم والسمنة

2022/02/13 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضحت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا كيف أن قلة النوم المستمرة يمكن أن تؤدي إلى السمنة.ووفقا لها،فانه بسبب قلة النوم المنتظمة، ينتهك الإيقاع الحيوي في الشخص، وبالتالي هناك شعور دائم بالجوع، نتيجة لذلك – السمنة.يجب أن يكون النوم كافيًا، ففي بعض الأحيان يمكن لساعة إضافية من النوم أن تغرق الجسم في الوضع […]

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