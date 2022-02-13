ماذا يعني ذلك؟.. ولي عهد السعودية يأمر بتحويل 4% من أسهم أرامكو للصندوق السيادي

2022/02/13 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، نقل 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية التي تعتبر جوهرة صناعة النفط بالمملكة إلى صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي بالسعودية.

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