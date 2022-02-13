الكاظمي ينعى رئيس الكنيسة القديمة في العراق والعالم: خسرنا راعي سلام

2022/02/13 | 08:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، رئيس الكنيسة القديمة في العراق والعالم.

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وقال الكاظمي في تدوينه تابعها "ناس"، (12 شباط 2022)، "فارقنا راحلاً إلى عالم الرحمة البطريرك مار أدي الثاني رئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم".

وأضاف "بانتقاله إلى جوار الباري نكون قد خسرنا صوتاً للمحبة وراعياً للسلام والتآخي.



لقلوب أهله ومحبيه خالص العزاء، والمواساة لمسيحيي الرافدين وسائر أبناء شعبنا".

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