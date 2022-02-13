2022/02/13 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، عن اصداره توجيهات لاجلاء موظفي سفارة بلاده من اوكرانيا.وقال موريسون في تصريحات صحفية، إن “أستراليا ستحول عملياتها إلى لافيف، وهي مدينة قريبة من حدود أوكرانيا مع بولندا”.وأضاف “الوضع، كما تسمعون جميعا، يتدهور ويصل إلى مرحلة خطرة جدا”.من جهتها كررت وزيرة الخارجية الأسترالية […]

ظهرت المقالة أستراليا تجلي موظفي سفارتها في اوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا تجلي موظفي سفارتها في اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستراليا تجلي موظفي سفارتها في اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).