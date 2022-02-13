السعودية.. محمد بن سلمان يتخذ قرارا هاما بشأن أرامكو

2022/02/13 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن نقل 4 بالمئة من أسهم شركة الزيت السعودية (أرامكو) إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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